„Verletzter“ aus 28 Metern Höhe gerettet

Wilmshausen/Schönberg.Pünktlich um 19 Uhr startete am Freitag die Abschlussübung der Feuerwehren Wilmshausen und Schönberg an der evangelischen Kirche. Von Bürgermeister Richter, Stadtrat Oliver Röder und Stadtbrandinspektor Jens-Peter Karn bekam der Einsatzleiter Philipp Laubach die Aufgabe gestellt, eine Person vom gerade eingerüsteten Kirchturm zu retten. Angenommen wurde die Explosion einer Gasflasche im Zuge der Bauarbeiten, durch die ein Arbeiter schwer verletzt wurde.

Mit vier Fahrzeugen fuhren die Einsatzkräfte die Unfallstelle an und rüsteten sofort mehrere schwindelfreie Trupps mit schwerem Gerät aus, um dem Bauarbeiter zu Hilfe zu eilen. Nach Ablöschen der Gasflasche und dem Ausleuchten der Einsatzstelle, wurde die verletze Person mit einer so genannten Schleifkorbtrage aus 25 Metern Höhe abgeseilt und dem Rettungsdienst übergeben.

Stadtbrandinspektor Karn bescheinigte den Einsatzkräften nach der Übung eine solide Ausbildung und eine fachkompetente Abarbeitung der gestellten Aufgabe. Diesen Worten schloss sich Bürgermeister Richter an und überbrachte die Grüße des Magistrats und der Stadtverwaltung. Besonders bedankte er sich bei den beiden Wehren für deren ehrenamtlichen Einsatz zum Schutz der Bürger in den beiden Stadtteilen. Die Übung klang bei einem Imbiss in geselliger Rund aus. red/Bild: Neu

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 31.10.2018