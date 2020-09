Vermittler zwischen Ost und West

Bensheim.Der emeritierte Physikprofessor Uwe Langbein, den ein „ungestillter Freiheitsdrang verbunden mit einer inneren Distanz zum DDR-System seit frühester Kindheit“ wegtrieb und den „die Aufgabe reizt, sich als Vermittler und Moderator zwischen West- und Ostdeutschland einzubringen“, wird Gast der monatlich tagenden Grünen Runde sein.

Er wird am Montag, 28. September, um 19 Uhr über sein (Er-)Leben in Ost und West berichten. Damit setzen die Veranstalter nach Angaben von Peter Lotz die sehr intensiven Diskussionen des Diskussionsabends „Vom Träumen und Aufwachen“ fort, der sich mit den Erfahrungen „30 Jahre Mauerfall“ und seinen Folgen beschäftigt hatte.

Langbein erinnert sich an die Distanz der Eltern zum DDR-System, die sich unter anderem an ihrer Beteiligung am 17. Juni 1953 ausdrückte, die Enteignung des Lebensmittel-Ladens der Großeltern, die Familie väterlicherseits im Westen. Der Mauerbau verhinderte die Flucht.

Als Wissenschaftler prägte Langbein die Suche nach grenzüberschreitendem wissenschaftlichem Diskurs, er sah keine akademischen Entwicklungsperspektiven ohne SED-Mitgliedschaft. Stattdessen wurde er konfrontiert mit dem nicht aufgeklärten Unfalltod des Schwagers bei der NVA, der Zwangsevakuierung der Schwiegereltern aus dem Grenzgebiet, der Verhaftung von Freunden und deren Freikauf, der Überwachung durch die Stasi. Langbeins Vater saß zehn Jahre im DDR-Zuchthaus.

Mit großer Sorge verfolgt er die radikale Polarisierung der westlichen Welt in „Kosmopoliten“ mit hohem moralischem Geltungsanspruch und „Nationalisten“. Langbein: „Im Ergebnis entstehen Ängste, Scham, Zorn oder Hass mit rechtsextremer Ausrichtung. Dies erschüttert die Grundpfeiler der westlichen Demokratie, die darauf setzt, dass im offenen Meinungsstreit Lösungen gefunden werden, die auf den besseren Argumenten basieren.“

Die öffentliche Veranstaltung findet am Montag, 28. September, um 19 Uhr im Nebenraum des Restaurants Präsenzhof statt. Der Eintritt ist frei. Wegen der aus Platzgründen beschränkten Teilnehmerzahl wird um eine kurze Anmeldung bei Peter Lotz gebeten, Telefonnummer 06251/73617. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 18.09.2020