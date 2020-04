Bensheim.Der Bürgermeisterkandidat der Grünen für Bensheim, Manfred Kern, hat sich zum Vorhaben des Kreises Bergstraße geäußert, den Grundschulzweig aus der Bensheimer Kirchbergschule herauszunehmen: „Das Miteinander von Förderschule und Grundschule, so wie es in Bensheim an der Kirchbergschule gewachsen ist, ist vermutlich einmalig in Hessen und hat meiner Ansicht nach Modellcharakter.“

Er habe sich über die Leserbriefe zu dem Thema sehr gefreut. „Wenn Menschen wie Frau Dorn, die viele Jahre in der Kirchbergschule gearbeitet und Erfahrungen mit dem Miteinander von Förderschule und Grundschule gesammelt hat, mit so viel Herzblut für die Inklusion eintreten, führt das hoffentlich bei den Verantwortlichen dazu, dass sie sich über die Folgen der Schließung, so wie sie sie im Entwurf des Schulentwicklungsplans vorgesehen haben, endlich Gedanken machen“, so der Bürgermeisterkandidat, der auch eine Zeit lang im Bildungsausschuss des baden-württembergischen Landtags saß.

Es seien in erster Linie die beiden Koalitionspartner auf Kreisebene, CDU und SPD, die hier Abhilfe schaffen könnten. Aber auch die Stadt Bensheim sei hier gefordert. Der Magistrat solle sich für den Erhalt der Kirchbergschule in der jetzigen Form einsetzen, fordert Kern, ebenso wie Bürgermeister Richter, der auch Mitglied der CDU-Kreistagsfraktion sei. Und weiter: „Man darf sehr gespannt sein, wie sich die Bensheimer Kreistagsabgeordneten von CDU und SPD während der Beratungen zum Schulentwicklungsplan in dieser Frage positionieren und wie sie letztlich abstimmen werden.“

Abschließend verweist der Bürgermeisterkandidat der Grünen auf seine nächste virtuelle Bürgersprechstunde, bei der er an diesem Donnerstag (30.) um 19 Uhr live auf Facebook mit Vertretern der Bensheimer Kirchbergschule und Bildungspolitikern über dieses Thema diskutieren will. red

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 27.04.2020