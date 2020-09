Veronika Schneider ist neue Schulleiterin

Veronika Schneider. © Schillerschule

Bensheim.Die neue Schulleiterin der Schillerschule in Bensheim-Auerbach heißt Veronika Schneider. Gebürtig und aufgewachsen in Gelsenkirchen zog es sie vor 36 Jahren nach Hessen, um ihre Ausbildung als Referendarin in den Fächern Chemie und Katholische Religion an der Schillerschule zu absolvieren.

Ausbilderin für Lehrkräfte

Nach Tätigkeiten in Frankfurt und Dietzenbach als Lehrerin wechselte Veronika Schneider zunächst als Ausbilderin für Lehrkräfte zum Studienseminar nach Offenbach und arbeitete ebenso als pädagogische Unterstützung im Schulamt Offenbach, bevor sie 2014 die Schulleitung einer Offenbacher Innenstadtschule übernommen hat.

Es bereitet der Pädagogin eine besondere Freude, jetzt als Schulleiterin zurück nach Bensheim zu kommen und seit 1. August wieder ein Teil der Schillerschule zu sein.

Veronika Schneider legt großen Wert auf die Zusammenarbeit aller Mitglieder der Schulgemeinde. Besonders wichtig ist ihr eine gute und effiziente Zusammenarbeit sowie eine transparente Kommunikation zwischen Lehrkräften, Eltern und Schülerschaft. Vor allem aber auch ein Lern-und Arbeitsklima, das geprägt ist von gegenseitiger Wertschätzung und Respekt. red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 30.09.2020