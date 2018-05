Anzeige

Bensheim.Bei der diesjährigen Mitgliederversammlung am Sonntag (27.) um 14 Uhr im Gemeindezentrum der Michaelsgemeinde in der Darmstädter Straße 25 möchte der Verein Masifunde intensiv über aktuelle Entwicklungen in Südafrika sprechen.

Alle vier Mitglieder des Masifunde-Vorstands in Deutschland besuchten kürzlich die Partnerorganisation in Südafrika.

Im vergangenen Jahr wurden sowohl in Südafrika als auch in Deutschland neue Projekte ins Leben gerufen und bestehende ausgeweitet.