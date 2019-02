Versammlung der Michaelsgemeinde

Bensheim.Im Anschluss an den Kantatengottesdienst, in dem die Bachkantate „Sie werden euch in den Bann tun“ erklingen wird, lädt der Kirchenvorstand der Michaelsgemeinde für Sonntag (10.) zur Gemeindeversammlung ins Gemeindehaus ein. Dabei geht es um zwei Fragestellungen:

1. Wie kann ein attraktives Arbeitsumfeld für Pfarrerinnen und Pfarrer geschaffen werden? Diese Frage ist wichtig geworden, weil es bei dem voraussehbaren Pfarrmangel auch darum gehen wird, ob Kirchengemeinden für Bewerber ein interessantes Arbeitsumfeld bieten können.

2. Welche Aufgaben können Ehrenamtliche und Hauptamtliche übernehmen? Mit der Reduzierung von Pfarrstellen geht die Frage einher, welche Aufgaben von anderen übernommen werden können.

Die erste Frage hat der Kirchenvorstand mit der Unternehmensberatung Covolution bearbeitet und dazu ein Thesenpapier vorgelegt. In der Gemeindeversammlung werden die Ergebnisse des Projekts vorgestellt.

Die zweite Fragestellung betrifft die Gemeinde direkt und die Bereitschaft, in bestimmten Bereichen der Gemeinde Verantwortung zu übernehmen. Hier soll die Gemeindeversammlung erste Anregungen und Initiativen entwickeln. Alle Gemeindemitglieder sind eingeladen. red

