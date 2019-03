Versammlung des Awo-Ortsvereins

Bensheim.Für Donnerstag (7.) lädt der Awo-Ortsverein wieder zum monatlichen Kaffeenachmittag in das Sozialzentrum ein. In gemütlicher Runde können bei Kaffee und Kuchen die neuesten Nachrichten ausgetauscht werden. Anschließend findet die Jahreshauptversammlung des Ortsvereins statt. Der Vorsitzende Kurt Manich wird in einem Rechenschaftsbericht über die Aktivitäten des vergangenen Jahres berichten, Kassenwart Günther Schmidl gibt einen Überblick über die finanzielle Situation des Vereins.

Zusätzlich wird der hauptamtliche Kreisbeigeordnete Karsten Krug über die Entwicklungen im Kreis Bergstraße berichten und Alexander Ludwig die Aktivitäten zum 100-jährigen Jubiläum der Awo vorstellen.

Gleichzeitig weist der Verein aufden nächsten Ausflug am 21. März hin. Ziel ist Schwetzingen und die Tropfsteinhöhle Eberstadt im Odenwald. Die Fahrt ist ausgebucht, man kann sich aber auf eine Warteliste setzen lassen.

Bei Interesse genügt ein Anruf bei Ursula Manich, Telefon 06251/61806, 01590/5872471 oder E-Mail UrsulaManich@aol.com. Sie verschickt auf Wunsch den aktuellen Veranstaltungskalender. Um an den Kaffeenachmittagen und Ausflügen der Awo teilnehmen zu können, muss man kein Mitglied sein, alle Interessierten sind willkommen. red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 02.03.2019