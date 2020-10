Versammlung des SPD-Ortsbezirks

Bensheim.Bei der SPD Bensheim „Mitte plus“ findet am Mittwoch (14.) um 19.30 Uhr die Hauptversammlung im Haus am Dorfplatz in Schönberg, Nibelungenstraße 149, statt.

Nach dem Rechenschaftsbericht des Vorsitzenden Werner Bauer wird Kassierer Thomas Graubner einen Überblick über die aktuelle Finanzlage des Ortsbezirks der Sozialdemokraten geben.

Die aktuellen kommunalpolitischen Themen aus Sicht der SPD werden von der Fraktionsvorsitzenden Eva Middleton erläutert.

Nach einer Aussprache zu diesem Referat wird Werner Bauer schließlich noch die Kandidatenliste für die Ortsbeiräte zur anstehenden Kommunalwahl vorstellen. Selbstverständlich werden bei dieser Wahl die coronabedingten Hygieneregeln eingehalten, so die SPD. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 09.10.2020