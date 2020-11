Versammlung erneut verschoben

Auerbach.Aufgrund der aktuellen Entwicklungen der Corona-Pandemie muss die Jahreshauptversammlung des Kur- und Verkehrsvereins am Freitag (6.) erneut abgesagt werden. Der Vorstand hat einen neuen Termin für Freitag, 18. Dezember, um 19.30 Uhr im Bürgerhaus Kronepark geplant.

Wie bereits ausführlich berichtet, soll auf der Versammlung ein neuer Vorstand gewählt werden. Der seitherige geschäftsführende Vorstand mit Ralf Currle, Thomas Schrabeck, Gisela Hamel, Manfred Zander und Jürgen Ullrich steht für eine Wiederwahl nicht zur Verfügung.

Aufgrund der zurzeit gültigen Verordnungen ist für die Teilnahme an der Jahreshauptversammlung im Dezember eine Anmeldung erforderlich. Der Vorsitzende bittet die Mitglieder, dies auf dem schriftlichen Weg zu tun – auch dann, wenn sie dies bereits zum ursprünglichen Termin getan haben. Anmeldungen sind per Mail zu richten an info@bensheim-auerbach-bergstrasse.de gs

