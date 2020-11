Verschiebung in Wilmshausen

Wilmshausen.Die für heute (11.) angesetzte Veranstaltung für die Listenaufstellung des Ortsbeirates in Wilmshausen wird verschoben. Mit Rücksicht auf die derzeitige Lage im Kreis Bergstraße wird man die Veranstaltung in den Dezember verlegen.

Auch wenn Veranstaltungen zur Kommunalwahl grundsätzlich stattfinden dürfen, stehe in erster Linie der Schutz der Bevölkerung, so der Vorsitzende der Wählergemeinschaft Tobias Kindinger. Schon bei der Gründungsveranstaltung waren sehr wenige Bürger aus Wilmshausen erschienen. Ob es am mangelndem politischen Interesse oder Angst vor Ansteckung lag, ließ sich nicht klar feststellen, so der zweite Vorsitzende Heiko Moritz.

Weiterhin werden engagierte Bürger gesucht, die im Ortsbeirat mitwirken möchten. Der neue Termin ist angesetzt für den 2. Dezember um 20 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus in Wilmshausen.

Die Kontaktdaten sind: Tobias Kindinger, Mail: tobkin@gmx.de, und Heiko Moritz, Mail-Adresse moritz@wilmshausen.de. red

