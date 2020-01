Versicherung im Ehrenamt

Bensheim.Das Team Familie, Jugend, Senioren und Vereine der Stadt Bensheim bietet gemeinsam mit dem „Netzwerk Sport“ am Mittwoch, 12. Februar, einen Vortrag zu Fragen rund um das Thema „Versicherungsschutz im Ehrenamt“ an. Der Abend mit Karin Stiehr vom Institut für soziale Infrastruktur im Auftrag der Hessischen Staatskanzlei beginnt um 19.30 Uhr im Bürgerhaus Kronepark in Auerbach.

Da die Veranstaltung nicht öffentlich ist, werden Interessierte gebeten, sich bis spätestens 29. Januar anzumelden: telefonisch bei Robin Puppe unter der Nummer 06251/8699167 oder per E-Mail an vereinsservice@bensheim.de. ps

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 25.01.2020