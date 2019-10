Versöhnung mit Juden war ihm ein großes Anliegen

Mit Trauer und Dankbarkeit haben wir in der vergangenen Woche in einer beeindruckenden Feierstunde auf dem Auerbacher Friedhof Abschied von Heinz Klingler genommen. Worte des Dankes für den Verstorbenen sprachen Pfarrer Harald Poggel und auch Bürgermeister Rolf Richter.

Beide Redner erwähnten das Engagement von Heinz Klingler für die Kontakte zu den ehemaligen jüdischen Mitbürgern, die durch rechtzeitige Flucht der Shoa entkommen konnten oder die Todeslager überlebten.

Am selben Abend erfuhren wir, dass die Trauerfeier am höchsten jüdischen Feiertag, am Jom Kipur, von den schrecklichen Ereignissen in Halle überschattet wurde. Herr Klingler, der sich so vehement für ein gutes Verhältnis zu den jüdischen Mitmenschen, besonders aber für die Versöhnung mit den ehemaligen Bensheimer Juden einsetzte, hätte einen friedlicheren Trauertag verdient gehabt.

Wir sind dem Verstorbenen dankbar für die Organisation der mehrmaligen Einladungen und die Betreuung dieser Personen und ihrer Nachkommen durch die Stadt Bensheim. Wir haben mit den jüdischen Besuchern Fahrten und Besichtigungen unternommen und in ihrer/unserer Synagoge gemeinsam gebetet, gefeiert und auch geweint.

Mit Hilfe der von Herrn Klingler ermittelten weltweiten Adressdatei konnten wir vom Auerbacher Synagogenverein diesen Personen mehrere Jahrzehnte zu Rosh Hashana, dem jüdischen Neujahrsfest, Grüße aus Bensheim senden.

Wolfgang Müller

Bensheim (für den Auerbacher

Synagogenverein)

