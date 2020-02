Hochstädten.Unter dem Titel „Der Sparer ist tot – es lebe der Anleger“ finden im Hochstädter Haus regelmäßig Vorträge zu den Themen Geld, Aktien und Vermögensanlagen statt. Referentin Susanne Asche gibt auf abwechslungsreiche Art fundierte Einblicke in die Grundlagen des Vermögensaufbaus. Asche ist Diplom-Betriebswirtin und staatlich zugelassen, unabhängige Honorar-Anlageberaterin aus Hochstädten.

Kostenbewusst sparen

Der nächste Vortrag findet am Donnerstag (27.) um 19 Uhr im Hochstädter Haus statt. An diesem Abend geht es um „Versteckte Kosten in Finanzprodukten“. Wer hat sich nicht schon verwundert die Augen gerieben, dass bei seinen Sparverträgen auch nach Jahren nur wenig Vertragsvermögen ausgewiesen wird?

Gerade in Zeiten geringer Zinsen ist es umso wichtiger „richtig“ zu sparen, indem man auch hier kostenbewusst agiert. Der Vortrag soll Verbraucher helfen, sich besser im Zahlen-Dschungel zurechtzufinden. Denn auch bei Geldanlagen gilt das Motto: Der Gewinn liegt im Einkauf.

Anmeldung

Der Eintritt zu der Veranstaltung ist frei. Eine Spende zugunsten des Hochstädter Hauses ist willkommen. Aus organisatorischen Gründen wird um eine unverbindliche Anmeldung gebeten per Mail an post@hochstaedter-haus.de oder direkt im Dorfladen Hochstädten oder bei www.eventbrite.de. gs

