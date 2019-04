Bensheim.„Verstehe sich, wer kann! Wie uns die Hirnforschung hilft unser Zusammenleben zu begreifen.“ So lautet der Titel einer Vortragsveranstaltung in der Reihe Sanner-Forum am 16. Mai, Donnerstag, von 18.30 bis 20 Uhr in den Räumen der Sanner Ventures GmbH (Schillerstraße 80) in Auerbach.

Referentin ist Franca Parianen, Autorin des Bestsellers „Woher soll ich wissen, was ich denke, bevor ich höre, was ich sage“, die sich seit Jahren mit den Schnittstellen zwischen Gehirn und Gesellschaft beschäftigt. Die studierte Sozial- und Neurowissenschaftlerin untersucht die Grundlagen menschlichen Verhaltens auf der Ebene von Hirn und Hormon am Helmholtz-Institut in Utrecht. Sie ist als Science-Slammerin aktiv und slamt unter anderem auf medizinischen Kongressen und nationalen Meisterschaften.

In der Ankündigung ihres Vortrags heißt es: „Ein ironischer Unterton, ein Handschlag, oder eine WhatsApp mit dem Satz ,Wir müssen reden’ – was auch passiert, unser Gehirn hat fast immer eine Antwort parat. Und das hoffentlich bevor unser Gegenüber genervt ins Bett geht. Doch was passiert im Kopf, wenn wir streiten, lieben oder schmollen? Sind wir noch gutherzig, wenn wir’s danach auf Facebook posten? Und wo wir gerade dabei sind: Wäre eine einsame Insel nicht doch die bessere Option?“ Eintrittskarten gibt es im Vorverkauf auf der Webseite des Sanner-Forums. red

