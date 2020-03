Vertiefender Kurs in Photoshop

Bensheim.Ein vertiefende Photoshop-Kurs der Kreisvolkshochschule Bergstraße richtet sich an Teilnehmer, die intensiver mit dem Programm Photoshop arbeiten möchten. Der Fokus liegt hier auf dem sicheren Umgang mit Ebenen, Maskierungstechniken und Freistellmethoden.

Diese Techniken können zur Bildoptimierung und zur kreativen Bildmontage verwendet werden. Die Teilnehmer bringen ihren eigenen Laptop oder ihr eigenes MacBook mit dem installierten Programm zum Unterricht mit.

Ambitionierte Amateure

Angesprochen sind ambitionierte Amateure oder Personen, die das Programm beruflich nutzen. Grundwissen im Umgang mit dem Computer und in Photoshop wird vorausgesetzt.

Der Kurs läuft am Samstag, 4. April, Sonntag, 5. April, und Samstag,18. April, von 10 bis 17 Uhr in Bensheim im Seminarraum der Kreisvolkshochschule Bergstraße, Am Wambolterhof 2.

