Vertrag fürs Radparkhaus unterzeichnet

Bensheim.Die Stadt Bensheim und die Deutsche Bahn (DB) investieren – wie berichtet – in den Umbau der ehemaligen Gepäckabfertigung am Bahnhof zum modernen Fahrradparkraum. Zusätzlich wird am Bahnhof eine neue Außenstelle der Stadtpolizei eingerichtet. Für beide Projekte fand am Donnerstag die Vertragsunterzeichnung im Sitzungssaal des Rathauses Bensheim statt.

„Rad- und Bahnfahren ergänzen sich und sind die klimafreundlichste Form der Mobilität. Für Radfahrer ist dabei das sichere Abstellen ihres Fahrrades am Bahnhof wichtig“, schreibt die Bahn in einer Pressemitteilung zur Vertragsunterzeichnung.

230 000 Euro investiert

Zukünftig finden am Bensheimer Bahnhof auf rund 80 Quadratmetern Fläche 76 Fahrräder einen überdachten und damit sicheren Stellplatz in unmittelbarer Nähe zu den Bahnsteigen.

Die Deutsche Bahn hat hierfür in den vergangenen Monaten die Räumlichkeiten der ehemaligen Gepäckabfertigung herrichten lassen. Hierzu zählen beispielsweise die Sanierung des Daches, die Aufarbeitung des Bodens sowie aufwendige Malerarbeiten. Insgesamt werden 230 000 Euro investiert.

Im zweiten Schritt folgt nun die Ausstattung der Räumlichkeiten mit den Fahrradparksystemen sowie weitere technische Investitionen durch die Stadt Bensheim. Der Parkraum soll Reisenden nach Abschluss der Arbeiten rund um die Uhr durch einen elektronischen Zugang zur Verfügung stehen. Zusätzlich entsteht eine neue Außenstelle der Stadtpolizei im Bahnhof. Die örtliche Nähe zum Bahnhofsgelände dient als weiterer Baustein zur Stärkung der bestehenden Ordnungspartnerschaft zwischen der Stadt Bensheim, der Landes- und Bundespolizei sowie der Deutschen Bahn. Die Maßnahme soll bei Bürgern der Stadt sowie Reisenden das Gefühl der Sicherheit beim Aufenthalt am Bensheimer Bahnhof stärken. red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 17.10.2020