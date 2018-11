Vertriebene: Erinnerung wachhalten

Bensheim.Auch 100 Jahre nach dem Ersten Weltkrieg, 80 Jahre nach der Pogromnacht und über 70 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg ist es nach wie vor notwendig, immer wieder von der Geschichte zu erzählen und Zusammenhänge zu verdeutlichen. Im Sinne eines interkulturellen Verständnisses ist und bleibt die Erinnerungskultur unabdingbar.

Am besten verständlich wird die Geschichte durch Zeitzeugen, denn sie machen durch die Authentizität Geschichte lebendig. Doch ist es nur eine Frage der Zeit, bis es diese Zeitzeugen nicht mehr gibt und die Frage im Raum steht, wie dann die Erinnerung aussehen könnte.

Diese Frage stellen sich auch Bensheims Ehrenbürgermeister Georg Stolle und Brigitte Sattler, die sich seit vielen Jahren im Bund der Vertriebenen engagieren und das langsame Einschlafen des Ortsverbandes verhindern wollen.

Die Mitgliederzahl schrumpft

Zwar gibt es immer noch jeden dritten Donnerstag im Generationentreff in der unteren Fußgängerzone das Tischgespräch und die Weihnachtsfeier, aber die Mitgliederzahl schrumpft. Dabei sind die geschichtlichen Zusammenhänge, die Geschichten der Heimatvertriebenen und die Kultur der ehemaligen deutschen Ostgebiete nicht nur für die Mitglieder und deren Angehörige interessant. Darauf wollen Georg Stolle, der vor fast 70 Jahren als zehnjähriger Junge mit seiner Familie aus Niederschlesien vertrieben wurde, und Brigitte Sattler, die ostpreußische Wurzeln hat, mit einem Treffen aufmerksam machen.

Zu der Zusammenkunft am Dienstag, 20. November, im ersten Stock über dem Generationentreff sind daher alle Heimatvertriebenen, aber auch interessierte Gäste eingeladen. Ab 14 Uhr soll nicht nur über die Zukunft des BdV in Bensheim gesprochen werden, es wird auch einen kleinen filmischen Rückblick in die Bensheimer Geschichte geben.

Gezeigt wird der Einmarsch der Amerikaner, die über Schwanheim nach Bensheim kamen. Zu sehen sein wird auch das berühmte Foto, das die 64-jährige Anna Mix inmitten der einmarschierenden amerikanischen Soldaten in der Hauptstraße zeigt. Auch Daten und Bilder aus der Zeit Anfang 1950 in Bensheim wurden für dieses Treffen zusammengestellt.

Aus Kesseln verpflegt

Der Kreis Bergstraße musste in den Jahren 1946/47 insgesamt rund 33 000 Personen aufnehmen. Diesen Menschen Unterkunft und Verpflegung zu geben, war eine nur unter großen Schwierigkeiten zu bewältigende Aufgabe. Das wird auch im Bericht des damaligen Bensheimer Bürgermeisters Josef Treffert zur Kommunalpolitik der Stadt Bensheim während seiner Amtszeit von 1946 bis 1954 deutlich. Als Treffert im April 1946 sein Amt antrat, waren die Straßen noch voller Schutt von Bombenangriffen, öffentliche Gebäude und Wohnungen zerstört, die Wirtschaft am Boden und die Menschen verbittert und verzweifelt. Von Februar 1946 bis Juli 1947 wurden Bensheim insgesamt 2075 Heimatvertriebene zugeteilt, die zunächst in Massenunterkünften untergebracht und aus Kesseln verpflegt werden mussten.

Der Bund der Vertriebenen ist der Zusammenschluss der in 20 Landsmannschaften, 16 Landesverbänden und vier angeschlossenen Mitgliedsorganisationen organisierten Vertriebenen, Aussiedler und Spätaussiedler. Die Bensheimer Ortsgruppe wurde 1947 gegründet. js

