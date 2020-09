Vertriebenenbund plant für bessere Zeiten

Bensheim.Der Vorstand des BdV-Ortsverbandes Bensheim und Gronau hatte kürzlich die Möglichkeit, den Gastraum der Weinschänke Hillenbrand für eine Sitzung zu nutzen. Dazu konnte Vorsitzende Brigitte Sattler neben den Vorstandsmitgliedern auch Wolfram Panitz besonders willkommen heißen.

Panitz hat im Juli als Nachfolger von Winfried Labatzke den Vorsitz in der Kreisgruppe Bergstraße der Landsmannschaft Schlesien übernommen. Außerdem hat er sich bereiterklärt, bei der nächsten Vorstandswahl in der Bensheimer BdV-Ortsgruppe Vorsitzende Brigitte Sattler zu entlasten und von ihr die Kasse zu übernehmen. Dafür sagte die Vorsitzende herzlichen Dank.

Viel zu berichten hatte Brigitte Sattler nicht, da wegen der Corona-Pandemie auch der BdV-Ortsverband alle geplanten Veranstaltungen absagen musste. Dazu stellte der zweite Vorsitzende Kristian Hahn in seiner Eigenschaft als Mediziner fest, dass es auch weiterhin schwierig sein dürfte, eine Versammlung oder Veranstaltung zu organisieren. Da das Virus nicht verschwinden werde, „werden wir weiterhin mit Einschränkungen leben müssen“, so Hahn. Dennoch will der BdV nicht untätig bleiben und sich für die Rückkehr zur Normalität wappnen.

Dazu gehört auch die Kontaktaufnahme mit Gerd-Helmut Schäfer vom BdV-Kreisverband Hochtaunus. Schäfer gehört auch der Bundesstiftung Flucht, Vertreibung, Versöhnung an, die aktuell im ehemaligen Deutschlandhaus im Berliner Bezirk Kreuzberg das Dokumentationszentrum Flucht, Vertreibung, Versöhnung einrichtet und hier einen neuen Ort zum Erinnern und Verstehen schafft.

Das bundeseigene Deutschlandhaus war seit 2015 umgebaut und erweitert worden. Die für die Stiftung vorgesehenen Bereiche wurden im Sommer 2019 baulich fertiggestellt und der Stiftung Anfang Juni 2020 übergeben. Die Stiftung bereitet nun die Ausstellungsbereiche vor und plant die Eröffnung des Dokumentationszentrums für Sommer 2021.

Um etwas mehr über die Arbeit der Stiftung und das neue Dokumentationszentrum zu erfahren, könnte sich der BdV Bensheim einen interessanten Vortragsabend vorstellen und will diesbezüglich mit Gerd-Helmut Schäfer Kontakt aufnehmen. Die Gelegenheit dazu ergibt sich im Oktober im Rahmen der Landeskulturtagung der Landsmannschaft der Ost- und Westpreußen in Wiesbaden-Naurod, an der auch Brigitte Sattler mit einigen Vorstandsmitgliedern teilnehmen wird.

Weitere Themen könnten die aktuelle Rechtssituation zwischen der Bundesrepublik und den ehemaligen deutschen Gebieten sowie ein weiterer Reisebericht von Kristian Hahn sein. Hier ist abzuwarten, wie sich die Rahmenbedingungen für mögliche Veranstaltungen weiter entwickeln. Das gilt auch für die Mitgliederversammlung der BdV-Ortsgruppe, zu der aufgrund der gegebenen Umstände bisher noch nicht eingeladen wurde.

Gedenkfeier nur in kleinem Kreis

Auch die alljährliche Gedenkfeier zum Tag der Heimat auf der Tromm, zu der die BdV-Kreisgruppe einlädt, wird es in diesem Jahr in der gewohnten Form nicht geben. Im kleinen Kreis werden sich Kreisvorsitzender Gerhard Kasper und Vorsitzende der jeweiligen BdV-Ortsgruppen/Landsmannschaften, darunter auch Brigitte Sattler, am kommenden Samstag auf der Tromm treffen. Ansprache und Gottesdienst wird es aber nicht geben.

Neues zu berichten hatte Brigitte Sattler vom Deutsch-Europäischen Bildungswerk in Hessen, dessen Vorsitzender lange Zeit der Anfang des Jahres verstorbene Bensheimer Ehrenbürgermeister Georg Stolle war. Dieses Amt hat jetzt sein bisheriger Stellvertreter Siegbert Ortmann übernommen. Ortmann ist der Vorsitzende des BdV-Landesverbandes Hessen. Anlässlich seines 80. Geburtstags Ende August hatte Brigitte Sattler ihm gratuliert und mit ihm über die jüngste Entwicklung im Bildungswerk gesprochen.

Bemerkenswert ist außerdem, dass mit Ewa Redemann als Schriftführerin wieder eine Bergsträßerin im Vorstand des Bildungswerks ist. Redemann ist in der Kreisverwaltung tätig und hier unter anderem auch für die Kreispartnerschaften zuständig.

In diesem Jahr sind die auch bei Bergsträßern sehr beliebten Seminarreisen zu den östlichen Nachbarn leider alle Corona zum Opfer gefallen, jetzt hofft man auf bessere Rahmenbedingungen im kommenden Jahr. js

