Verzicht auf Infostände

Bensheim.Alle fünf Kandidaten für die Bürgermeisterwahl am Sonntag haben sich nach eigenen Angaben abgestimmt und verzichten freiwillig auf ihre Informationsstände in der Fußgängerzone am Samstag.

„Wir haben uns auf diesen gemeinsamen Weg verständigt, zur Verringerung persönlicher Kontakte zum Schutz der Bürgerinnen und Bürger“, heißt es in der Stellungnahme von Rolf Richter, Stefan Stehle, Manfred Kern, Frank Richter und Christine Klein.

Laut Verordnungslage wären Infostände unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln erlaubt, somit wäre es grundsätzlich möglich gewesen, am Samstag in der Stadt mit einem Stand präsent zu sein. Alle fünf Kandidaten rufen dazu auf, am Sonntag zur Wahl zu gehen. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 30.10.2020