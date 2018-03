Verzweifelte Suche nach Identität und Heimat

Anzeige

Bensheim.Der Romantitel „Ellbogen“ wirft vermutlich viele Fragen auf. Welche Geschichte verbirgt sich dahinter, und was bedeutet er? Zum einen kann damit der empfindliche Körperteil gemeint sein, der beim Anstoßen an einen Gegenstand Schmerzen im ganzen Arm verursacht. Zum anderen kann man sich bildlich vorstellen, wie sich jemand mit dem Ellbogen verteidigt und sich förmlich durch das Leben kämpft.

Fatma Aydemir schreibt in ihrem Roman über das auf seinen 18. Geburtstag hinfiebernde Mädchen Hazal mit Migrationshintergrund. Geboren ist Hazal zwar in Berlin, sie hat jedoch Wurzeln in der Türkei. Hazal findet ihren Platz in der Gesellschaft nicht, zumal weder ihre pillenabhängige Mutter noch der stets abwesende Vater eine Stütze bieten können. Auf ihrer verzweifelten Suche nach Identität und Heimat wird sie kriminell. Als die Polizei nach ihr sucht, ergreift sie die Chance, sich ihren lang ersehnten Wunsch zu erfüllen, und flieht nach Istanbul.

Das Düsseldorfer Schauspielhaus hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Geschichte der jungen Hazal zu inszenieren und feierte mit „Ellbogen“ bereits bei der Premiere einen großen Erfolg.