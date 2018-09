VfR-Team startet heute in neue Saison

Bensheim.Saisoneröffnung für die Regionalliga-Mannschaft der VfR-Tischtennisabteilung: Die Fehlheimer treten heute (15.) in der vierthöchsten deutschen Spielklasse gegen den ASV Einigkeit Süchteln an. Beginn ist um 18 Uhr in der Sporthalle auf dem AKG-Schulgelände (Ecke Franz-Liszt-Straße/Fehlheimer Straße). Für Essen und Trinken ist gesorgt.

Der Verein hofft zum Start gegen einen ambitionierten Gegner auf eine ansprechende Zuschauerkulisse. Nachdem die Fehlheimer in der vergangenen Runde die Klasse halten konnten, streben sie mit einem teilweise neu formierten Team eine Wiederholung dieser nicht selbstverständlichen Leistung an. dr

