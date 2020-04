Gronau.Am Ostersonntag gibt es eine Videoandacht aus der Gronauer Kirche mit Pfarrerin Uta Voll und Konja Voll an der Orgel, bei der auch Gemeindeglieder von zu Hause aus mitwirken. Wer kein Internet hat, freut sich vielleicht über den Osterbrief der Gemeinde. Die Kirchen in Gronau und Schönberg sind zu Ostern zum persönlichen Gebet oder Osterlob geöffnet.

Dort – wie auch am Gemeindehaus in Zell, Auf der Mauer 5, – können kleine Osterkerzen abgeholt werden, um sie zu Hause an einem schönen Platz zu entzünden. Für Familien ist an den drei Orten ein Ostergarten aufgebaut, der, in angemessenem Abstand, besucht werden kann, heißt es in der Pressemitteilung abschließend. red

Info: Weitere Info gibt es im Internet unter gronau-zell.ekhn.de

