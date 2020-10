Videokonferenz zur Bürgermeisterwahl

Bensheim.Die Freie Wähler Gemeinschaft Bensheim (FWG) diskutiert in ihrer Telefon- und Videokonferenz am morgigen Dienstag (20.) um 20 Uhr über im Pegasus unter dem Motto „Der Mensch hinter dem Kandidaten“ durchgeführte Gesprächsrunde mit den Kandidaten für das Bürgermeisteramt.

Weitere Themen der Videokonferenz sind: Wie lässt sich mehr Gleichberechtigung zwischen Verkehrsteilnehmern in der Innenstadt erreichen? Basis für die Diskussion sind Informationen des Verkehrsclubs Deutschland über entsprechenden Studien und Projekte.

Was kann getan werden, um die von Schließung durch das Bistum Mainz bedrohten Bildungseinrichtungen Liebfrauenschule und Haus am Maiberg zu verhindern? Die FWG unterstützt Aktionen zum Erhalt der LFS. „Zugleich unterstützen wir die Forderung, nach dem Erhalt des Hauses am Maiberg in Heppenheim. Die dort geleistete vorbildliche Bildungsarbeit ist sehr wichtig“, schreibt die FWG. Gäste sind zu der Konferenz willkommen und können sich unter www.FWG-Bensheim.de anmelden. red

