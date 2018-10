Viel Beifall für Bittlinger

Bensheim.Texte, die berühren, die zum Nachdenken anregen, die Mut und Hoffnung machen, die Begleiter im Alltäglichen wie in schwierigen und freudigen Momenten des Lebens sein können: Clemens Bittlinger hat mit seinem jüngsten Konzert im Bensheimer Parktheater einmal mehr Lieder präsentiert, mit denen er Zuhörer quer durch die Generationen anspricht, in denen er christliche Botschaften und Perspektiven zeitgemäß transportiert, in denen Worte und Klänge wunderbar zusammenfinden.

Es ist das neue Album „Bleibe in Verbindung“ des Liedermachers und Pfarrers gewesen, das er im Rahmen der von Justus Keller inszenierten Reihe Lebenskunst vor voll besetztem Haus vorgestellt hat und für das er viel Beifall bekam.

Mit Bittlinger standen mehrere ebenso ausgezeichnete Musiker auf der Bühne, die im Miteinander dem Abend, an dem Leichtigkeit und Tiefgang gemeinsam einhergingen, Vielfalt und eine wunderbare Balance jenseits der Unruhe dieser Tage gaben. thz

