Viel Betrieb im Eltern-Kind-Treff

Bensheim.Auf große Resonanz stößt die neu eröffnete Still- und Säuglingsgruppe im Bensheimer Eltern-Kind-Treff. Die Gruppe trifft sich wöchentlich in der Rodensteinstraße 8 in Bensheim und wird im 14-tägigen Rhythmus von der Hebamme Angelika Schuhmann betreut.

Der Eltern-Kind-Treff der Stadt Bensheim ist eine Einrichtung für Kinder vom Säuglings- bis zum Kindergartenalter und steht allen interessierten Eltern zur Verfügung. Hier gibt es für „frischgebackene“ oder neu zugezogene Eltern und Kinder, die Möglichkeit, neue Kontakte zu knüpfen, Erfahrungen auszutauschen und sich gegenseitig Unterstützung zu geben.

Zur Zeit treffen sich dort acht Krabbel - und Spielgruppen – mit jeweils 10 bis 15 Eltern mit gleichaltrigen Kindern – in Selbstorganisation und Eigenverantwortung. Der Eintritt ist frei. red/Bild: Frauenbüro

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 02.02.2019