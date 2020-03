Viel erlebt in den Bergen Tirols

Auerbach.Die Ausfahrt der Skiabteilung der TSV Auerbach führte die Teilnehmer nach Malga Giapela in Südtirol. Die Reisegruppe der TSV startete mit 36 begeisterten Skifahrern am Vereinsheim.

Am Samstagmorgen schon stürzten sich die Skifahrer bei gutem Wetter in den ersten Skitag. Vom Hotel Roy aus – unmittelbar an der Talabfahrt von der Marmolada – startet man in die unvergleichliche, zwölf Kilometer lange Gipfelabfahrt vom 3250 Meter hohen Ostgrat der Marmolada über das große Gletscherfeld bis hinunter ins Fedaiatal zu Beginn des Skitages.

Insgesamt war die Skiwoche von gutem Wetter geprägt; bei angenehmen Temperaturen knapp unter dem Gefrierpunkt, viel Sonne, bestens präparierten Pisten und einem abwechslungsreichen Programm genossen die Teilnehmer das Skifahren.

Nicht nur die obligatorische „Sella Ronda“ stand auf dem Programm der Skigruppen, sondern auch der Heiligkreuzkofel, die Gebirgsjägertour mit einem Abstecher in das Gebiet der Cinque Torri und der legendären Lagazoi-Abfahrt vorbei an der Scotoni-Hütte (ein Muss für den kulinarischen Genießer) und eine Skitour in das wunderschöne Rosengartengebiet.

Die sportlich ambitionierten Teilnehmer kamen ebenfalls nicht zu kurz: Neben der legendären Riesenslalomabfahrt nach La Villa, der „Gran Risa“, wurden die Weltcuppisten im Grödnertal angefahren; allerdings präsentierten sich die Abfahrt der Herren in Gröden, die „Saslong“ und die Damenabfahrt hinunter vom Ciampinoi nach Wolkenstein, in einem brettharten Zustand und forderten die Hobby-Abfahrer zu Höchstleistungen heraus.

Für das abendliche Rahmenprogramm waren sowohl das Hotel Roy als auch die Teilnehmer selbst verantwortlich. Leider konnte die traditionelle Wanderung durch die vereiste Schlucht „Serai di Sottoguda“ nicht durchgeführt werden, da die Schlucht nach den verheerenden Unwettern des vorletzten Jahres noch immer unpassierbar ist.

Auch in diesem Jahr standen den Teilnehmern mit Eckes Deflize, Thomas Elgert und dem Fahrtenleiter Cornelius Remmel wieder drei erfahrene und ortskundige Skilehrer und Tourenguides zur Verfügung. Das große Finale der TSV-Fahrt fand am letzten Abend in der Hotelbar statt. Der für die Organisation zuständige Cornelius Remmel bedankte sich bei den Verantwortlichen für deren Einsatz und zeichnete Roland Weishäupl für die zehnte Teilnahme an der Dolomiten-Ausfahrt mit der Marmolata-Skulptur aus echtem (Odenwald-) Granit aus. red

