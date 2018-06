Anzeige

Bensheim.„Der Förderverein ist begeistert, so viele Buchpreise für sehr gute Leistungen im Abiturjahrgang ausgeben zu dürfen.“ Mit diesem indirekten Lob für die tollen Leistungen der Abiturientinnen und Abiturienten begann Nicola Wölbern, Schulleiterin des AKG, ihre Rede zum Auftakt der Akademischen Feier, die kurz davor mit einem fulminanten Auftritt des Chores der Abiturienten eröffnet worden war.

114 Schüler legten in diesem Jahr am AKG ihr Abitur ab, 24 davon mit einem Schnitt von 1,5 oder besser, drei mit der Traumnote 1,0. Der Jahrgangsschnitt liegt bei 2,12 und damit über dem Landesdurchschnitt. Wölbern betonte, dass sie „begeisterungsfähige, intelligente junge Menschen“ seien, „die auch in einer komplexen Welt die Fähigkeiten haben, aktiv mitzuwirken“. Besonders sei ihr das in den Abiturprüfungen aufgefallen. Sie habe sich „gewünscht“, sich selbst auch einmal „wieder mit so vielen verschiedenen Fragen beschäftigen zu dürfen“ und mit den Schülern auch weiter in einen „interessanten, horizonterweiternden Dialog“ einzutreten. Nun ginge es darum, für sich richtige Weichen zu stellen. „Abi ist ab morgen vorbei – die Zukunft kann beginnen.“ Als Naturwissenschaftlerin führte sie dazu ein kleines Experiment vor: Ein „Lebensglas“ wird zunächst mit Sand, dann mit Kieselsteinen und anschließend mit großen Steinen gefüllt. Doch für die großen Steine ist kein Platz mehr. In der umgekehrten Reihenfolge passt jedoch alles hinein. „Wer also mit den großen Lebensentscheidungen beginnt, kann darauf vertrauen, dass sich auch die kleineren gut fügen werden. Entscheidungen treffen ist ein Privileg und ein Wagnis, das sich im Ergebnis lohnt, wenn auch Um- und Irrwege zum Ziel führen.“

Der Vorsitzende des Elternbeirates, Hartmut Opfermann, erinnerte in seiner Rede vor allem daran, dass Freude die vielleicht wichtigste Triebfeder im Leben ist: Wenn man für etwas brenne, dann sei man auch gut darin. Er unterstützte Nicola Wölberns Gedankengang: Falsche Entscheidungen ließen sich korrigieren. Sich diese einzugestehen sei besser, als etwas ohne Leidenschaft zu verfolgen. Auch Lehrer müssten sich diese Frage immer wieder stellen, Neuem gegenüber aufgeschlossen sein und damit umgehen können, dass ihre alten Kreidetafeln bald verschwänden.