Fehlheim.Ausgelassene Pfarrfeststimmung herrschte am Wochenende in Fehlheim. Eingeladen hatte die katholische Kirchengemeinde Sankt Bartholomäus. Nach einem Vorabendgottesdienst am Samstag in der Kirche ging es zum Pfarrzentrum, um in geselliger Runde zu feiern. Für flotte Musik sorgten die Original Feierabendmusikanten.

Vom Grill gab es allerlei Leckereien und wer wollte, der konnte mit einem Loskauf sein Glück versuchen. Am Sonntag nach dem Familiengottesdienst traf man sich zum Frühschoppen, dem sich das gemeinsame Mittagessen anschloss. Nahtlos ging es dann zu Kaffee und Kuchen über.

Für die kleinen Gäste hatten die Organisatoren ein unterhaltsames Programm zusammen gestellt. Mit einem Muttergottesdienst und anschließendem Seniorennachmittag am heutigen Montag klingt das diesjährige Pfarrfest aus. df/Bild: Funck