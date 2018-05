Viel Rauch beim Feuerwehr-Training

Einhausen

Erstmals ein Jedermann-Rennen bei der Radsport-DM

In knapp sechs Wochen starten die Deutschen Radsportmeisterschaften in Einhausen. Und in der Weschnitzgemeinde wird etwas eingeführt, das es bisher noch nicht bei den nationalen Titelkämpfen gab: eine Deutsche Team-Meisterschaft ...