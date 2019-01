Viel Schnee für die Gronauer

Gronau.Die Skiabteilung der SG Gronau verbrachte in der dritten Januarwoche ihre traditionelle Ski- und Winterfreizeit in Lermoos /Tirol Zugspitzarena.

Mit insgesamt 26 Teilnehmern starteten die Gronauer Wintersportfreunde am Römer in Gronau. Abteilungsleiter Wilhelm Keil, gleichzeitig Organisator der Reise, konnte die Wintersportfreunde gut gelaunt zum Start via Tiroler Bergwelt begrüßen.

Nachdem freudig erwarteten Frühstück wurde die Fahrt bei bester Stimmung fortgesetzt. Da der anfängliche Regen hinter Garmisch dann in Schnee überging, waren alle erleichtert, am frühen Nachmittag im Hotel angekommen zu sein. Wegen Lawinen-Sprengungen und starker Schneefälle war das Skigebiet Lermoos am ersten Tag teilweise noch gesperrt. Daher unternahmen fast alle Teilnehmer eine Wanderung im nahe gelegenen Moos durch die tief verschneite herrliche Winterlandschaft nach Biberwier. Nach einem zünftigen Einkehrschwung in der urigen Hütte bei Otto wanderten die Winterfreunde am Nachmittag ins Hotel zurück.

Ab Dienstag kamen dann alle Skifahrer bis zum Ende der Woche, bei herrlichem Wetter, idealen Schneebedingungen und tollen abwechslungsreichen Abfahrten aller Schwierigkeitsgrade voll auf ihre Kosten. Nach den täglichen Anstrengungen traf man sich zum Après-Ski an der Talstation oder auch an der Hotelbar, wo der Tag in lustiger Stimmung ausklang.

An zwei Abenden der Woche spielten zur Freude aller Skifans und Hotelgäste Allein-Unterhalter zum Tanz auf. Nach einer sportlich aktiven und kurzweiligen Ski-Woche kehrte das Team vom Skiclub Gronau gesund und munter ins Meerbachtal zurück.

Alle Mitglieder der Skiabteilung freuen sich schon heute auf die nächste Skitour im kommenden Januar 2020, zu der auch wieder alle Freunde des Vereins eingeladen sind. red

