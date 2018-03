Viel Schnee und klirrende Kälte

Anzeige

Auerbach.Die Dolomiten der Sella stellen immer wieder eine besondere sportliche Herausforderung für alle ambitionierten Skifahrer dar. 40 begeisterte Skifahrer der TSV Auerbach starteten in Richtung Südtirol und waren in einem Hotel unmittelbar an der Talabfahrt von der Marmolata gelegen. So konnten sie die unvergleichliche nahezu zwölf Kilometer lange Gipfelabfahrt vom 3.250 Meter hohen Ostgrat über das große Gletscherfeld bis hinunter ins Fedaiatal schon zu Beginn des Skitages genießen. Der Sonntag begrüßte die Teilnehmer mit Neuschnee, so dass sich ein großer Teil der Gruppe mit dem Skibus in das nahegelegene Skigebiet der Civetta begab.

Ab Dienstag wurden die Temperaturen dann frostig. Nachts sank das Thermometer auf bis zu minus 25 Grad. Allerdings zeigte sich bei diesem klirrenden Winterwetter zunehmend die Sonne und machte das Skifahren auf bestens präparierten Pisten und auch im Gelände zu einem besonderen Fahrspaß. Nicht nur die obligatorische „Sella Ronda“ stand auf dem Programm der Skigruppen, sondern natürlich auch der Heiligkreuzkofel, die Gebirgsjägertour mit einem Abstecher in das Gebiet der Cinque Torri und der legendären Lagazoi-Abfahrt vorbei an der Scotoni-Hütte und einer Skitour in das wunderschöne Rosengartengebiet.

Auch in diesem Jahr standen den Teilnehmern mit Eckes Deflize, dem „Skiprofessor“ Peppi Wastl und dem Fahrtenleiter Cornelius Remmel wieder drei erfahrene und ortskundige Skilehrer und Tourenguides zur Verfügung, die für jeden Tag ein buntes Skiprogramm zusammengestellt hatten, das für jeden Geschmack etwas bot.