Viel Spaß beim Gummistiefel-Weitwurf

Bensheim.Bewegung, Spiel und Sport sind unverzichtbare Bestandteile der ganzheitlichen Bildung und Erziehung von Kindern. Bewegung eröffnet ihnen den Zugang zur Welt und sich selbst.

In Coronazeiten ist das sicher eine Herausforderung, aber eine, die die Schillerschule schaffen will. Daher ist es sehr wichtig für die Schülerinnen und Schüler die täglichen Bewegungsanlässe im Schulalltag zu erhalten.

Mit Wiederöffnung der Schulen mussten sich die Schulleitung und die Fachschaft Sport an der Schillerschule in Auerbach damit auseinandersetzen, wie Bewegung im Schulalltag, sowohl im Sportunterricht als auch in den eingeplanten Bewegungspausen – unter der Einhaltung der jeweiligen Hygieneauflagen – ablaufen kann.

Viele Bereiche, in denen Bewegung stattfindet, wurden durch die Hygieneauflagen sowohl in der Schule als auch im privaten Bereich der Kinder- und Jugendlichen, eingeschränkt.

Die freien Bewegungszeiten, die im Schulalltag so wichtig sind, konnten in vielen Bereich nicht in gewohnter Weise aufrechterhalten bleiben: beispielsweise beim Ankommen und Verlassen der Schule, in den Pausen, den freien Bewegungszeiten oder den sportlichen Nachmittagsangeboten von Schule und Verein.

Deshalb versucht die Schillerschule, die Bewegung in den Tagesablauf der Kinder zu integrieren. Dies gilt sowohl bei Online-Aufgaben, in den bewegten Mittagspausen und natürlich auch bei der Umsetzung des Sportunterrichts. Auf der Suche nach kreativen Ideen, um kontaktlosen Sportunterricht ohne Maske aber mit Abstand durchzuführen, galt es kreativ zu sein.

Für jeden einen Sportbeutel

Um die Abstands- und Hygieneregeln gelungen umsetzen zu können, greift die Schillerschule die Idee auf, für jeden Schüler eigenes Material zu benutzen. Hierfür werden die Sportbeutel der Schüler zusätzlich gefüllt mit einem Handtuch, einem Springseil, drei Paar Socken, einem Würfel, Spielkarten und einem Stift. „So kann es dann bewegt und sicher losgehen“, schreibt die Schillerschule.

Auch der Wettstreit im Biathlon unter dem Motto „Olympiade mit Abstand“ kann gut mit Abstand durchgeführt werden und macht den Schülern richtig Spaß.

Einer der Höhepunkte im Sportunterricht mit Abstand war der Gummistiefel-Weitwurf, an dem alle Klassen ab der Jahrgangsstufe 5 der Schillerschule teilgenommen haben. Alle acht Wochen bietet die Fachschaft Sport eine neue „Challenge“ an. Ziel ist es, im doppelten Jahrgang der siegreichen Klasse einen Wanderpokal zu überreichen, den es dann im nächsten Wettbewerb zu verteidigen gilt.

Am Ende des Schuljahres wird die Klasse, die am häufigsten gewonnen hat, mit dem „SchillerCup“ ausgezeichnet.

„Ein wichtiges Ziel bei allen Bewegungsangeboten ist es, die Kinder und Jugendlichen zur Einhaltung der Abstandsregel durch den Sport auch im Alltag zu sensibilisieren und zu eigenverantwortlichem Handeln mit der Maske zu befähigen“, heißt es in der Pressemitteilung der Schillerschule abschließend. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 01.12.2020