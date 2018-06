Anzeige

BENSHEIM.Gute Laune ist in einem Kindergarten Programm und hat dort viel Platz. Ganz besonders gute Laune herrschte am Donnerstagvormittag in der Kindertagesstätte Stubenwald in Bensheim. Da nämlich war Liedermacher Matthias Linßen im Rahmen seiner Kindergartentour in der von der Arbeiterwohlfahrt getragenen Einrichtung Gast. Er lud zum Mitmachkonzert ein. Möglich gemacht hat das Gastspiel des in Rimbach lebenden Künstlers, der an diesem Tag eine enge Menge Lieder im Gepäck hatte, der Förderverein der Tagesstätte. Der Verein hat sich vor einiger Zeit in seiner jetzigen Form neu formiert, das Konzert ist sein erstes Projekt gewesen. Federführend verantwortlich war Schatzmeisterin Inga Krauß, und die hofft nun auf manch weiteres Projekt und auch weitere Mitglieder im Förderverein. thz/Bild: Zelinger