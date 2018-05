Anzeige

Nachdem das Nachtlager in der Kapuzinerhalle bezogen wurde, kam Andrea Herrmann von der SSG Bensheim zu Besuch, um den Kindern Gutenachtgeschichten vorzulesen. Am nächsten Tag wurden die Insektenhotels fertiggestellt, gegen 12 Uhr wurde aus dem Kinderhotel ausgecheckt. Das Maskottchen des Kinderhotels, ein Kuschelbär, wurde von den Kindern auf den Namen „Schlafmütze-Emil“ getauft. Das Bauen des Insektenhotels sowie die Übernachtung mit Freunden in der Kapuzinerhalle bereitete den Kindern Spaß. Das Kinderhotel soll von nun an in regelmäßigen Abständen, gebunden an örtliche Festlichkeiten, angeboten werden. red

Info: Weitere Info unter: e.wieder@ caritas-bergstrasse.de

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 05.05.2018