Viel Spaß im Kinderkino

Bensheim.Bereits zum dritten Mal hieß es „Film ab“ in der Kirchengemeinde Sankt Georg und so verwandelte sich das Pfarrzentrum in einen Kinosaal. Bei Hotdogs, kühlen Getränken und Popcorn konnte man echte Kinoatmosphäre erleben.

Nach dem Gottesdienst trafen sich Kinder und ihre Eltern, um gemeinsam die Geschichte von Louis & Luca und einem sensationellen Rennen zu verfolgen. Die Elster Louis hört vom traditionellen Käserennen zwischen seiner Heimatstadt und dem Nachbarort und ist natürlich sofort Feuer und Flamme. Endlich eine Gelegenheit, um sein Können als Rennfahrer unter Beweis zu stellen. Vor lauter Begeisterung setzt Louis sogar bei einer geheimen Wette das komplette Haus und die Werkstatt seines Freundes Alfie aufs Spiel.

Gezeigt wurde ein bezaubernder Kinderfilm aus Norwegen, der die Kinder in ihren Bann zog. Eine wunderbare Geschichte, die abwechslungsreich und in kindgerechtem Tempo erzählt wurde. Auch für die Erwachsenen gab es immer wieder kleine, augenzwinkernde und humorvolle Momente, so dass der Film ein großer Spaß für die ganze Familie war.

Daran anknüpfen möchte das Organisationsteam in Sankt Georg und so ist auch schon für das nächste Jahr ein Termin am 20. Januar gefunden, wo es dann wieder heißen wird: „Film ab“.

Eingeladen für die geplante Veranstaltung sind Familien, die am Sonntag gemeinsam Kinoluft schnuppern möchten. Aber man möchte auch Neues wagen, in dem man Eltern die Möglichkeit bieten möchte, während der Nachwuchs einen Film anschaut, entspannt zum Essen zu gehen oder die Zeit zu nutzen, um gemeinsam etwas zu unternehmen. red

