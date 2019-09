Viel Spaß mit Zirkus Hallöchen im Winzerdorf

Bensheim.Es war der große Nachmittag der Kleinen: Das Bergsträßer Winzerfest in Bensheim bot am Donnerstag Kindern Platz zum Spielen und zum Toben, zum Springen und zum Klettern. Inmitten des Winzerdorfs war ein Parcours aufgebaut, der einiges an Geschicklichkeit abverlangte und den die Mädchen und Jungs mit viel guter Laune in Beschlag nahmen. Es war der Mit-mach-Zirkus Hallöchen aus Seeheim-Jugenheim, der, wie in den Vorjahren, für einige Stunden nahe des Marktplatz-Brunnens sein Quartier aufgeschlagen hatte. „Die Leute kommen immer wieder gerne“, resümierte Zirkusdirektorin Antje Kiel und zeigte sich zufrieden mit dem Zuspruch. thz/Bild: Zelinger

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 07.09.2019