Bensheim.Unter dem Motto „Der Jahrgang wird 85– und deshalb wollen wir noch einmal ein großes Fest feiern“ stand die Geburtstagsfeier des Jahrgangs 1932/33 Bensheim. Auch diesmal waren wieder viele Jahrgangsangehörige mit ihren Gästen gekommen, um diesen Tag festlich zu begehen.

Zunächst traf man sich zu einem sehr beeindruckenden ökumenischen Gottesdienst in der Bensheimer Hospitalkirche, der von Pfarrer Kunz von der evangelischen Michaelsgemeinde und Pfarrer Catta von der katholischen Kirchengemeinde Sankt Georg gestaltet wurde. Der Erlös der Kollekte wird auch in diesem Jahr – wie auch in den Jahren zuvor – wieder an die Stadt Bensheim für „Bürger in Not“ übergeben werden.

Nach einem Sektempfang im Alleehotel hielt Eva Schader eine kleine Ansprache, in der sie an die nicht gerade guten Zeiten der Kindheit und frühen Jugend erinnerte. Aber auch die vielen Aktivitäten, die der Jahrgang seit der 50. Geburtstagsfeier unternommen hat, kamen zur Sprache.