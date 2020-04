„Viele Familien haben kein Essen mehr“

Bensheim.Die Corona-Pandemie hält aktuell die Welt in Atem. Von allen Ländern des afrikanischen Kontinents ist Südafrika derzeit am stärksten von dem Virus betroffen. Seit Ende März gelten dort landesweite Ausgangssperren. Im Interview berichtet Jonas Schumacher, Bensheimer Gründer der deutsch-südafrikanischen Bildungsorganisation Masifunde, über die Corona-Situation am Kap.

Herr Schumacher, Südafrika hat bereits relativ früh den nationalen Ausnahmezustand ausgerufen. Wie erleben Sie die aktuelle Corona-Situation vor Ort?

Jonas Schumacher: Es herrscht eine gespenstige Ruhe vor dem möglichen Sturm. Eine Unterstützerin hatte unserem Team Masken genäht, die ich am Ostermontag am anderen Ende der Stadt abholen durfte. So fuhr ich bei strahlendem Sonnenschein entlang der sechs Kilometer langen Strandpromenade in Port Elizabeth, und es war kein Mensch zu sehen; kein Fahrrad, kein Spaziergänger, kein Surfer, kein Auto. Das ist schon surreal in einer Gesellschaft, die so gesellig ist und die Natur so liebt. Wir haben in Südafrika eine komplette Ausgangssperre für fünf Wochen, vielleicht werden es mehr. Die Armee ist in den Kriegszustand berufen und sorgt mit der Polizei dafür, dass sich die Menschen an die Vorgaben halten und in ihren Häusern bleiben.

Warum eine so strenge Ausgangssperre samt Armee?

Schumacher: Wir sind auf diese Krise in keiner Weise vorbereitet. Während es in Deutschland 800 und in Italien 300 Intensivstationsbetten für 100 000 Menschen gibt, sind es in Südafrika weniger als neun Betten. In Port Elizabeth, mit über einer Millionen Menschen, gibt es gerade mal 30 Beatmungsgeräte. Diese Kapazitäten wären auch in einem Industriestaat denkbar schnell erschöpft. Wir sind allerdings ein Schwellen- oder Entwicklungsland. Hier lebt die Mehrheit der Menschen in einfachsten Verhältnissen am oder unter dem Existenzminimum, in einfachen Hütten aus Holz und Blech in dicht besiedelten und beengten Verhältnissen. Viele Haushalte teilen sich einen Wasserhahn, haben zuhause kein Abwasser – und jetzt steht der Winter vor der Tür.

Wenn man dann noch bedenkt, dass fast 20 Prozent der 15- bis 49-Jährigen HIV-positiv sind und Südafrika das Land mit der höchsten Verbreitung der Lungenkrankheit Tuberkulose ist, kann man sich ungefähr vorstellen, was hier los sein könnte, wenn sich Covid-19 so ausbreitet, wie wir das in Norditalien oder in New York sehen.

Zwölf Personen in einer Hütte

Mit der Ausgangssperre will das Land meines Erachtens primär Zeit gewinnen. Es werden Test- und Schutz-Kapazitäten ausgebaut und das Gesundheitssystem auf den Ausbruch vorbereitet, unter anderem mit dem Aufbau von Zelt- und Containerstädten für Erkrankte in den Metropolen des Landes.

Wie nehmen die Menschen in Südafrika die Ausgangssperren wahr?

Schumacher: Die ersten zwei Wochen waren die meisten Südafrikaner überraschend diszipliniert. Die breite Mehrheit stand hinter dieser Entscheidung und hieß diese für richtig. Für die Mittel- und Oberschicht ist das mit vollem Kühlschrank, großem Garten und genügend Rücklagen auch relativ einfach. In den Townships ist das ein komplettes Kontrastprogramm. Manchmal bis zu zwölf Personen aus drei Generationen in einer winzigen Hütte, da ist eine Ausgangssperre natürlich die denkbare Höchststrafe. Die Fälle an häuslicher Gewalt schießen in die Höhe, sicherlich auch, weil der Verkauf von Alkohol und Zigaretten im Lockdown verboten ist und viele Menschen zurzeit einen unbetreuten kalten Entzug durchleben.

Und wie ist die Situation zurzeit nach mehr als drei Wochen?

Schumacher: Es gibt täglich mehr Familien, die einfach nichts mehr zu essen haben. Die meisten waren Tagelöhner oder sind gerade in unbezahltem Urlaub, bereits vor dem Lockdown lebten sie von der Hand in den Mund. Da gibt es keine Rücklagen und keinen Keller mit Einmachgläsern und Dosen. Folglich steigt auch der Frust, da die Infektionszahlen nur langsam steigen. Die Menschen sehen noch keine Erkrankten, aber der Hunger ist schon real. Dieser Frust äußert sich auch bereits in ersten Ausschreitungen, Protesten und in diversen Plünderungen von Geschäften im ganzen Land.

Was bedeuten die Ausgangssperren für die Arbeit von Masifunde?

Schumacher: Durch den engen Draht nach Deutschland waren wir natürlich vorbereitet. Wir führten in unseren Programmen und sozialen Medien früh Corona-Aufklärungsarbeit zum Thema Hygiene und sozialer Distanzierung durch – da wurden wir hier zum Teil noch belächelt. Dann ging alles sehr schnell. Unsere deutschen Freiwilligen wurden von der deutschen Botschaft ausgeflogen, Schulen geschlossen und wir fanden uns im Home Office wieder. Schulen öffnen vermutlich erst wieder im Juli, und das bedeutet für uns natürlich, dass wir andere Wege finden müssen, um die Kinder und Jugendlichen zu erreichen – mit Inhalten aber auch mit der nötigen sozialen Unterstützung. Für uns als Organisation war das besonders bitter, da wir gerade tolle Ergebnisse feiern konnten. Alle Schüler in unseren Abschlussklassen haben ihr Abitur bestanden, die meisten haben einen Platz an der Universität erhalten. Ein riesiger Erfolg für uns, den Corona nun komplett ausgebremst hat.

Wie haben Sie auf die Krise reagiert?

Schumacher: Zunächst einmal mit Aufklärungsarbeit, vor allem, um Panik zu vermeiden. Dann ging es darum, alle Kinder mit Schulmaterialien zu versorgen, damit sie die Zeit zu Hause konstruktiv nutzen können. Mit dem örtlichen Fernsehsender produzieren wir zudem während des Lockdowns eine tägliche TV-Sendung. Ziel ist es, interaktives Fernsehen zu machen für Kinder, die keine Materialien zu Hause haben. In der Sendung wird zum Beispiel dazu animiert, gemeinsam Sport zu treiben, zu singen, Theater zu spielen oder zu malen.

Soziale Unterstützung notwendig

Mittlerweile liegt der Hauptfokus aber auf der sozialen Unterstützung der Familien. Wir teilen wöchentlich Essens-Pakete aus, leisten Seelsorge telefonisch oder wenn nötig auch persönlich. Fast 200 Familien sind bereits auf unsere Unterstützung durch Essen angewiesen. Je länger die Krise anhält, desto mehr werden es.

Und wie geht es dem Bensheimer Jonas Schumacher persönlich in der Krise?

Schumacher: Mir und meinen Kindern geht es sehr gut. Wir sind gesund, sind krankenversichert und fühlen uns sicher. Um morgens aus dem Bett zu kommen, benötige ich persönlich schon immer das Gefühl, da draußen irgendwo gebraucht zu werden. Das ist sicherlich ein Grund, warum ich nach Südafrika ausgewandert bin. In den kommenden Wochen werde ich, aber sicherlich auch mein und Masifundes Netzwerk in Deutschland, mehr gebraucht denn je. Insofern wähne ich mich am richtigen Ort, auch wenn es vermutlich keine leichten Wochen und Monate werden. red

Info: Mehr Informationen unter www.masifunde.de. Dort findet man Möglichkeiten, wie man die Organisation in der aktuellen Corona-Krise unterstützen kann.

