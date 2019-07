Viele Gäste bei Kleingärtnern

Bensheim.Am vergangenen Wochenende feierte der Kleingärtnerverein Bensheim wieder sein alljährliches Sommerfest auf dem Festplatz der Kleingartenanlage an der Heidelberger Straße. Das unbeständige Wetter konnte die vielen Gäste nicht abschrecken. Auf dem Festplatz unter den großen Sonnenschirmen sowie in dem aufgestellten Fest-Zelt fanden viele Besucher einen geschützten Platz.

Bei Gegrilltem und kühlem Bier vom Fass sowie Bergsträßer Wein konnte man ein paar schöne Stunden verbringen. Auch der kurze Regenschauer am Nachmittag konnte die Stimmung nicht trüben. Zum sonntäglichen Frühschoppen und Mittagessen war die Schlange am Grill groß, und die Helfer hatten alle Hände voll zu tun, damit alle rechtzeitig ihr Essen bekamen.

Preise und Urkunden

An der Kuchentheke gab es viele leckere Kuchen, die zum Teil von den Frauen des Vereins gespendet worden waren. Wie in jedem Jahr fand wieder eine Kinder-Olympiade statt. Es nahmen fast doppelt so viele Kinder teil wie in den beiden Jahren zuvor. Bei der anschließenden Preisverleihung war die Freude groß, als alle ihre Preise sowie eine Urkunde erhielten.

Am Abend klang das Sommerfest aus, und der gesamte Vorstand war erfreut über die gute Resonanz und die treuen Gäste, die jedes Jahr das Sommerfest besuchen. Die gute Vorbereitung und Arbeit vor dem Fest hätten sich wieder einmal gelohnt.

Den fleißigen Helfern beim Auf- und Abbau, sowie den vielen Einsatzkräften während der beiden Festtage sowie den Frauen für die gespendeten Kuchen gilt der Dank des gesamten Vorstands, der selbst wieder wie jedes Jahr ebenfalls mit im Einsatz war.

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 01.08.2019