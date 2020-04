Viele glückliche Heimkehrer an Bord

Bensheim.Die Osterfeiertage stehen kurz bevor – und eigentlich würde derzeit am Himmel und auf deutschen Flughäfen Hochbetrieb herrschen. Ferienflieger mit Touristen an Bord würden zu Urlaubszielen in alle Welt ausschwärmen. Doch im Frühjahr 2020 ist alles anders. Ein Großteil der Flotte deutscher Fluglinien bleibt am Boden. Und statt von Ferienfliegern ist in Zeiten der Corona-Krise die Rede von „Rettungsflügen“, von „Luftbrücke“ und einem „Rückholprogramm“ in nie da gewesenem Ausmaß.

Das Auswärtige Amt hat eine weltweite Reisewarnung bis Ende April ausgesprochen – für alle „nicht notwendigen, touristischen Reisen ins Ausland“. Verschärfte Ein- und Ausreisebestimmungen hatten in den vergangenen Wochen zur Folge, dass in vielen Ländern der Flugverkehr deutlich reduziert wurde und rund 200 000 deutsche Touristen im Ausland gestrandet waren – und Zehntausende es immer noch sind.

Malediven und Mauritius

50 Millionen Euro hat die Bundesregierung bereitgestellt, um die Reisenden nach Deutschland zurückzuholen. Als Condor-Pilot war auch Sebastian Seebass aus Bensheim an dem Programm des Auswärtigen Amts beteiligt. Bei drei Rückführungsflügen war er in den letzten Wochen mit an Bord und holte mit seiner Crew Touristen auf den Malediven, auf Mauritius und in Kapstadt ab.

Der Senior First Officer – er ist berechtigt, den Flugkapitän während des Flugs abzulösen – berichtet im Telefongespräch mit dieser Zeitung über seine Erfahrungen und eine sich immer wieder ändernde Ausgangslage. „Die Situation ist von einem Tag auf den anderen sehr dynamisch geworden“, erzählt er – was in erster Linie mit unterschiedlichen nationalen Beschränkungen zu tun hatte.

„Schnell umdisponieren“

Deutlich macht er das am Flug Mitte März auf die Malediven. Da schien im Vorfeld zunächst noch alles ganz normal abzulaufen. Bis kurz vor dem Start die Info kam, dass die Regierung des Inselstaats ein Einreiseverbot für Personen aus Nordrhein-Westfalen, Bayern und Baden-Württemberg verfügt hat. „Da mussten wir schnell umdisponieren“, so Sebastian Seebass. Nicht nur, dass Fluggäste aus den drei Bundesländern noch am Gate abgewiesen werden mussten – auch die Crew und das Kabinenpersonal mussten neu zusammengestellt und teils aus der Rufbereitschaft angefordert werden. Standen 90 Minuten vor Abflug noch 140 Reisende auf der Passagierliste, waren es am Ende nur 50, die tatsächlich im Flieger saßen.

Auf den Malediven verbrachte die Crew dann drei Tage im Hotel, bevor es zurück nach Deutschland ging – jetzt mit maximaler Kapazitätsauslastung und so vielen Rückkehrern wie möglich. Nach Mauritius ging es dann für Sebastian Seebass und zwei Kollegen in einem komplett leeren Flugzeug – und voll besetzt wieder zurück. Neben den glücklichen Passagieren, die sofort den Heimweg antreten durften, warteten am Flughafen noch Hunderte weitere Reisenden, die sich Hoffnung gemacht hatten, auf direktem Wege nach Hause zu kommen. Die Koordination der Flüge übernimmt dabei komplett das Auswärtige Amt.

„Große Erleichterung“

„Den Menschen war die große Erleichterung anzumerken“, berichtet der Pilot über die Atmosphäre an Bord. Die Unsicherheit, wie es weiter geht, sei bei vielen groß gewesen. Und die Dankbarkeit, nach Hause gebracht zu werden, ebenso. Man habe spüren können, so Seebass, dass die Betroffenen die Rückholung nicht als Selbstverständlichkeit angesehen hätten. „Es war schön, zu sehen, dass sich die Leute bei uns gut aufgehoben gefühlt haben“, berichtet der 36-Jährige. Das zeigte auch der herzliche Applaus nach der Landung in Frankfurt.

Als Schutzmaßnahme und zur Sicherheit sowohl der Reisenden als auch des Personals wurde auf den Flügen auf das übliche Catering verzichtet. Essen und Getränke wurden aber dennoch verteilt – in Form von vorbereiteten Päckchen und Trinkflaschen.

Auch in dieser Woche steht die Condor erneut für Rückführungsflüge zur Verfügung. Und Sebastian Seebass auf Abruf bereit, falls Not am Mann ist. „Ein Anruf von der Firma ist jederzeit möglich“, so der Pilot. Trotz der alles andere als alltäglichen Situation und der schwierigen Lage der Condor momentan hätten sich alle Kollegen bereiterklärt, in diesen Tagen einzuspringen. „Freizeit, Urlaub und Privatleben werden hinten angestellt, um solche Flüge zu fliegen“, betont Sebass, der seit 2014 bei Condor beschäftigt ist.

Die Leidenschaft fürs Fliegen liegt ihm quasi in den Genen. Sein Vater Rudolf Seebass war Kapitän bei der Lufthansa, Mutter Anne Dingler viele Jahre Flugbegleiterin und Purser sowie zuletzt Teamleiterin bei der Lufthansa Flight Training GmbH. Wann der Junior, der mittlerweile seinen Wohnsitz nach Niedersachsen verlegt hat, das nächste Mal in die Luft gehen wird, steht zwar derzeit noch nicht fest. Klar ist aber: Sebastian Seebass steht jederzeit für weitere Einsätze zur Verfügung. „Das versteht sich von selbst!“

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 08.04.2020