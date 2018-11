Viele Glückwünsche für Willi Völker zum 90.

Bensheim.Besuch von Bürgermeister Rolf Richter hatte am Donnerstag Willi Völker, der seinen 90. Geburtstag feierte. Das Bensheimer Stadtoberhaupt war nicht mit leeren Händen gekommen. Neben einem Weinpräsent und der bekannten Notfalldose hatte Richter Glückwunschschreiben der Stadt, des Kreises und von Ministerpräsident Volker Bouffier dabei.

Willi Völker wurde in Weinheim geboren und wurde nach seiner schulischen Ausbildung Maschinenschlosser. Nach der Fachhochschulreife studierte er an der Fachhochschule in Darmstadt und machte sein Examen im Maschinenbau. Als Diplom-Ingenieur führte ihn der berufliche Weg in verschiedene Unternehmen. Er war Geschäftsführer und Betriebsleiter Apparatebau Klimatechnik bei der Firma Dr. Herbst.

Jugendleiter bei der SSG

1954 heiratete der Jubilar seine Frau Liesel, die 2013 verstarb. Aus der Ehe gingen vier Kinder hervor. Nach der Eheschließung kam er nach Bensheim, wo er sich bei der SSG engagierte. Die Leichtathletik- und Skiabteilungen hatten es ihm angetan. Als Jugendleiter war er im SSG-Vorstand.

15 Mal hat Willi Völker erfolgreich das Sportabzeichen erworben. Seit seinem Ruhestand wandert Völker mit dem Odenwaldklub, geht regelmäßig schwimmen, freut sich über die Gartenarbeit sowie seine neun Enkelkinder und nutzt sehr rege seinen Computer. df

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 16.11.2018