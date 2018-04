Anzeige

Bensheim.Unzertrennlich verbunden mit dem Bund für Umwelt und Naturschutz Bergstraße und der Grünen Liste Bensheim ist der Name Maria Schömbs, geborene Albert, die am Freitag in Auerbach ihren 90. Geburtstag feierte. Zu den zahlreichen Gratulanten gehörte Bürgermeister Rolf Richter, der Glückwünsche der Stadt Bensheim, des Kreises Bergstraße und des Landes Hessen mitgebracht hatte.

Die Jubilarin wurde als Jüngste von sechs Kindern in Mainz geboren. Beim Fliegerangriff am 2. August 1942 verlor sie ihre Eltern und kam dann bei Verwandten unter. Im Dezember 1945 kam sie nach Bensheim, wo sie in der „Höheren Töchterschule“, dem heutige Goethe-Gymnasium, ihr Abitur machte. 1949 heiratet sie Johann Schömbs, mit dem sie drei Mädchen und einen Jungen bekam. 1961 verunglückte ihr Mann schwer, so dass sie ihn 40 Jahre bis zu seinem Tod 2001 pflegte.

Als Gründungsmitglied der Grünen Liste Bensheim war sie im Ortsbeirat Auerbach engagiert. Dazu war sie 13 Jahre Vorsitzende des BUND Bergstraße, ist über 25 Jahre Mitglied der Arbeiterwohlfahrt Auerbach und war in der Bürgerhilfe Bensheim Kassenprüferin. Zu ihrer Familie gehören zehn Enkel und neun Urenkel. df/Bild: Funck