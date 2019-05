Viele kreative Ideen rund um Europa

Bensheim.70 000 Teilnehmer von 1131 Schulen haben allein in Deutschland am 66. Europäischen Wettbewerb unter dem Motto „YOUrope – es geht um dich!“ teilgenommen. Trotz der großen Konkurrenz holten Teilnehmer des Goethe-Gymnasiums 15 Landessiege und zwölf Anerkennungspreise und schrieben damit auch 2019 die Erfolgsgeschichte des Gymnasiums beim Wettbewerb fort.

In einer Feierstunde lobte Wolfgang Freudenberger, Kreisvorsitzender der Europa-Union Bergstraße, die „traditionell so erfolgreiche Europaschule“ und überreichte Auszeichnungen und Preise. Schulleiter Klaus Holl freute sich über die hohen Teilnehmerzahlen, die ein wieder steigendes Interesse an Europa zeigten.

Bereits die Jüngsten trumpften groß auf: Acht Landessieger kommen aus den sechsten Klassen. Luise Clever und Anna Degen (6b) hatten im Kunstunterricht von Désirée Hanemann zum Thema „Augen auf! Welche kleinen Dinge bereichern das Leben in Europa?“ eine gelungene Bildergeschichte gezeichnet und daraus ein kleines Buch gestaltet.

Tierisch zur Sache

Tierisch zur Sache geht es im „Parlament der Tiere“ von Robin Renner, Elias Schkaritza (6a), Sophia Fendler, Mathilda Sundermann, Rojin Yilmaz und Dominik Sandmann (6c), die bei Ute Ritter farbenfrohe Comics gestalteten. Große und kleine Zoobewohner streiten da lautstark über Migration, Klimawandel und Vermüllung der Ozeane. Die Parallelen zu aktuellen politischen Debatten auf der Weltbühne sind unverkennbar – eine „Frau Mäh“, die den Zoo verlassen will, gibt es auch.

Europa ohne Sterne? Die Kunstkurse der Oberstufe überzeugten nicht nur mit großen Formaten und technischer Versiertheit, sondern auch mit verblüffender Ideenvielfalt und einem hohen Grad an Reflexion, welche die Jury mit weiteren Landespreisen belohnte. Nadja Essing, Melanie Krauss, Bente Schröter, Joshua Schulder, Isabelle Thursfield und Mara Wahlig hatten sich im Unterricht von Gregor Mayer mit den unterschiedlichsten Themen beschäftigt. Lizanne Breitenbachs Gemälde zum Thema „Influencer“ mit dem Titel „Nein, ich werde nicht dafür bezahlt, das zu sagen“ etwa zeigt kritisch und gleichzeitig humorvoll, wie ein Youtube-Star von verschiedenen Firmen fremdgesteuert wird. Mara Wahlig greift „Das Floß der Medusa“ von Theodore Géricault auf und verbindet das Werkzitat in ihrer malerischen Arbeit mit dem Gebäude des Europa-Parlaments in Straßburg.

Am PC entstanden ist dagegen das Plakat von Isabelle Thursfield „Europa ohne Sterne? Geh wählen!“. Passend zu den bevorstehenden Europawahlen ruft es zu mehr Wahlbeteiligung auf – während ein Brexiteer einen Stern aus der Europaflagge pflückt. Victoria Mann (Kunst Q2 Ritter) wiederum zitierte Frida Kahlos ikonisches „Selbstbildnis mit Dornenhalsband“ und gestaltete es zum Thema „Social Media – ein Demokratiekiller?“ drastisch um: In ihrem Acrylgemälde sind es die sozialen Medien, die einer Wählerin die Luft abwürgen.

Anerkennungspreise gingen an: Benjamin Balaei, Hannah Guth, André Knöttner, Jannis Nawrat, Fiona Swaton, Mathilda Weidenauer und Linus Weiffen (alle Klasse 6a), Stina-Sophie Heidemann, Elisabeth Meister (6b), Annkathrin Sauer (Q2 Mayer), Talea Conrad und Paul Ehrlich (Q2 Ritter). Applaus gab es für die Gäste von der Heinrich-Metzendorf-Schule. Henry Bräuer errang einen Landespreis mit seiner Zeichnung „Putin liest Zeitung“ zum Thema „Dear Mr. President“, Enes Ibis bekam eine Anerkennung für sein Street Art-Bild, das trennende Mauern in einer grauen Stadt zeigt. Sozialpädagogin Christine Ludwig hatte mit den Schülern in der Freizeit für den Wettbewerb gearbeitet. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 21.05.2019