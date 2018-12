Viele musikalische Aushängeschilder

Bensheim.An musikalischen Facetten ist das AKG nicht arm. Aber auch so manches echte Ausnahmetalent findet sich am Alten Kurfürstlichen Gymnasium. Zum Beispiel Julius Kohler. Der Zehntklässler ist ein hervorragender Pianist und hat sich auch schon als Komponist erste Meriten verdient. Beim Weihnachtskonzert in der voll besetzten Mensa der Schule präsentierte der Oberstufenschüler seine „Rhapsodie in C“

...