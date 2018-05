Anzeige

Bensheim.Im Oktober steht die große Kulturreise des Deutsch-Italienischen Freundeskreises Bensheim – Riva nach Rom und in die Region des südlichen Latium an. Und was liegt näher, als die Vereinsmitglieder frühzeitig in die „kulturelle Aufwärmphase“ für dieses Projekt mit einzubeziehen. Denn Rom – die „Ewige Stadt“ – vom kleinen agrarischen Stadtstaat zur Kapitale eines Riesenreiches aufgestiegen, hat seit über 2000 Jahren Weltgeltung – länger als jede andere Stadt der Erde. Im Laufe seiner langen Geschichte ist Rom zu einer riesigen Museumslandschaft geworden, quasi zu einem Kompendium abendländischer Baukunst und Kultur.

Vor diesem Hintergrund war es ein Glücksfall für den Verein, mit dem ehemaligen Oberstudienrat am AKG, Georg Drinnenberg, einen Referenten in den eigenen Reihen zu haben, der sein ganzes Berufsleben lang fächerbedingt in der römisch-hellenistischen Sprach- und Kulturwelt gelehrt hatte und der nun sein unerschöpfliches Wissen in einem Vortrag „Wege in Rom“ didaktisch geschickt in die Erwachsenenbildung transferierte.

In Figur eines Pilgers geschlüpft

Drinnenberg kokettierte nicht lange mit der Spruchweisheit, dass alle Wege nach Rom führen, sondern fragte knackig: „Wir sind gelandet und haben das Gepäck verstaut, welchen Weg nehmen wir zuerst?“ Denn es bieten sich viele Wege an: die Wege der alten Römer, etwa Cicero, Cato Scipio; oder die der Kaiser von Augustus bis Konstantin; oder die Wege der jungen Kirche oder die der Heiligen; die Wege der Künstler, Maler, Musiker und Dichter.