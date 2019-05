Vielfältige Magnificat-Klänge

Bensheim.Die Kombination von Werken Johann Sebastian Bachs und Stücken englischer Meister war – wie schon beim Zwingenberger Auftakt – auch Thema des in der Michaelskirche veranstalteten dritten Konzerts der 15. Bachtage im Kreis Bergstraße. Propsteikantor Konja Voll und Organist Wolfgang Portugall hatten dafür ein erlesenes Programm vor allem aus Magnificat-Vertonungen zusammengestellt, das neben der krönenden Kantate BWV 10 zahlreiche entdeckenswerte Raritäten bot.

Als zuverlässigen orchestralen Partner erlebten die knapp 100 Besucher die neu benannte „Camerata Michaelis“ mit Caroline Krömmelbein und Marion Winter (Violinen), Wolfgang Kury (Viola), Andreas Schuster (Violoncello), Andreas Hoffmann (Kontrabass) sowie Christina Mühleck und Eva-Katrin Land (Oboen). Das vertraute Solistenteam bildeten Katharina Sahmland (Sopran), Thomas Nauwartat-Schultze (Altus), Bertram Kleiner (Tenor) und Daniel Schäfer (Bariton).

Wolfgang Portugall bestach bei seinen stilistisch breit gefächerten Orgelbeiträgen wieder einmal als versierter Repertoirekenner. Für den kraftvoll barocken Einstieg sorgten John Bulls „Präludium in D“ und Samuel Scheidts „Magnificat noni toni“ (1624), in dem sich instrumentale Teile und abwechselnd von der Kantorei wie den Solisten gesungene Zwischenverse stimmig ergänzten.

Sympathische Nähe zu Mendelssohn verrieten drei eingängige Kostproben aus der englischen Orgelromantik: Neben Edward John Hopkins‘ „Allegretto con grazia“ und Charles Lee Williams‘ „Diapason Movement“ gefiel hier insbesondere das klangprächtige Postlude opus 145 von William Faulkes, der über ein halbes Jahrhundert als Organist in Liverpool wirkte und fast 500 Stücke für sein Instrument komponierte. Bachs wohl schon recht früh entstandene „Fuga sopra il Magnificat“ BWV 733 rundete diese feine Werkauswahl repräsentativ ab.

Die von Konja Voll gewohnt sorgfältig vorbereitete Kantorei der Michaelskirche absolvierte ihre drei sehr lohnenden Ausflüge ins englische Repertoire mit beeindruckender Klarheit und Genauigkeit. Zu Thomas Tallis‘ klassisch schönem Renaissance-Magnificat (mit Truhenorgel-Continuo) gesellten sich dabei als wahrhaft romantische Juwelen das sonor schwelgende Magnificat opus 115/1 (1909) von Charles Villiers Stanford und das wunderbar leuchtende Anthem „O how amiable“ (1934) von Ralph Vaughan Williams – beide effektvoll unterstützt an der großen Orgel. Diese besonderen Fundstücke machten unbedingt Appetit auf mehr.

Auch der fesselnd ausdrucksstarke g-moll-Kopfsatz und der betont schlichte Abschlusschoral der Kantate „Meine Seel erhebt den Herren“ BWV 10 (1724) zeigten die Kantorei in erfreulich guter Verfassung. Vitale solistische Akzente setzten neben Katharina Sahmland (B-Dur-Arie „Herr, der du stark und mächtig bist“) und Daniel Schäfer (F-Dur-Arie „Gewaltig stößt Gott vom Stuhl“) nicht zuletzt Thomas Nauwartat-Schultze und Bertram Kleiner in ihrem oboistisch ausgeschmückten d-moll-Duett „Er denket der Barmherzigkeit“. Die blitzsauber artikulierten Rezitative des Tenors ließen durchaus den Wunsch aufkommen, ihn auch einmal als Evangelisten zu hören – etwa bei einer der nächsten Gelegenheiten in Bensheim. Am Ende dieses Bachtage-Konzerts gab es langen Beifall.

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 22.05.2019