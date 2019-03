Vielfältige Tier- und Pflanzenwelt

Gronau/Zell.Am Freitag (29.) findet im Zeller Dorfgemeinschaftshaus der traditionelle Frühjahrsvortrag der Ortsgruppe Meerbachtal des Naturschutzbundes (Nabu) statt. Die Veranstaltung beginnt bereits um 19 Uhr. Bei dieser Gelegenheit werden auch wieder Sämereien von Wildpflanzen abgegeben. Die Portionen sind für kleine Flächen bemessen, so dass auch in Gärten oder auf kleineren Grundstücken Nahrungsfläche für Insekten geschaffen werden kann. Das Saatgut stammt aus regionalem Handel.

Thomas Alpers ist Gründungsmitglied der Ortsgruppe, und führt als Spezialist für Wildpflanzen seit Jahren die beliebte Botanische Wanderung an. Er wohnt in unmittelbarer Nähe der Pflegeflächen des Vereins. Außer den Trockenrasengebieten hat er noch freistehende Lößwände, Teiche und den Lauf des Meerbachs unmittelbar vor der Tür. So hatte er in den letzten beiden Jahren einen Querschnitt durch die vielfältige Fauna und Flora vor der Linse.

Die Bilder von Arbeitseinsätzen und der Regeneration von überwucherten Wiesen runden den Vortrag ab. Schmetterlinge, Wildbienen und Libellen werden zu sehen sein, und auch Frösche, Eidechsen und Schlangen hat Thomas Alpers fotografiert – die Vielfalt ist selbst für Kenner der Gegend erstaunlich. Die Frühjahrs- und Sommerblüte der Wiesen im Tal zeigt er mit eindrucksvollen Bildern. Den wilden Orchideen und sonstigen seltenen Pflanzen auf den Magerwiesen gilt sein besonderes Interesse.

Den zweiten Teil des Vortrags gestaltet Dieter Haase, ebenfalls Vorstands- und Gründungsmitglied der Ortsgruppe. Er hat kürzlich die Überwinterungsgebiete der Kraniche in Spanien besucht, und war dem seltenen spanischen Luchs auf der Spur. Spanien ist außerdem das Land mit den höchsten Beständen an Geiern in Europa, auch verschiedene Adlerarten sind dort gut vertreten.

Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei, Beginn ist um 19 Uhr. Spenden für Naturschutzzwecke sind willkommen, die Mitglieder freuen sich auf zahlreiche Besucher. red

