Vier Schildkröten im Garten geschlüpft

Bensheim.Bensheim hat Vierlinge! Ist das nicht eine schöne Schlagzeile? Gut, es sind keine menschlichen Vierlinge, die am Montag das Licht der Welt in der Karlstraße erblickt haben, sondern Schildkröten – aber trotzdem ist es etwas Besonderes. Alle Besitzer von griechischen Landschildkröten werden jetzt eventuell einwenden, dass sie in ihren Brutkästen schon oft Nachwuchs in dieser Größenordnung hatten. Diese kleinen Schildkröten sind allerdings nicht in einem Brutkasten auf die Welt gekommen, sondern im Garten, genauer gesagt in der Hofeinfahrt des Anwesens von Johanna Heiß geschlüpft. Der heiße, mediterrane Sommer sorgte offenbar für ideale Bedingungen.

Entdeckt wurden die Babys von Shpresa Berisha, die sich seit Jahren um die 87 Jahre alte Seniorin kümmert. Sie hat den kleinen Schildkröten höchstwahrscheinlich das Leben gerettet, denn so mancher vierbeinige Gartenbesucher hätte die Vierlinge sicher zum Fressen gerne gehabt. Dass sie in Sicherheit gebracht wurden, darüber hat sich Johanna Heiß besonders gefreut.

Fast ihr ganzes Leben lang hatte sie Schildkröten als Haustiere. „Mein Vater hat mir die Erste aus Berlin mitgebracht“, erzählt die Seniorin. Mag sein, dass sich diese Tiere auch besonders für eine berufstätige Frau als Haustier eigneten. Die Architektin musste schließlich mit ihren Lieblingen nie Gassi gehen.

Viele Schildkröten sind in den Jahrzehnten im Brutkasten geschlüpft, aber das ein Jungtier im Garten entdeckt wurde, ist ein Novum für die Schildkröten-Liebhaberin. Ein schönes Vorabgeschenk für Johanna Heiß, die bald ihren 88. Geburtstag feiert. tn

