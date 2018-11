Auerbach.Zu einem stimmungsvollen Adventsabend lädt die Auerbacher Frauengruppe Ortsgespräch dieses Jahr wieder am Samstag, 15. Dezember, ein. Der alte Dorfplatz in der Bachgasse wird festlich geschmückt, Waffeln werden gebacken, Glühwein und Kinderpunsch wird angeboten.

Auch der „Riesen-Grill“ vom letzten Jahr ist wieder dabei – „lange Wartezeiten sind an der Bratwursttheke deshalb nicht zu befürchten“, heißt es in einer Pressenotiz der Frauen-Initiative. Alle Speisen und Getränke werden gegen Spenden abgegeben: Jeder gibt, was er kann. Mit dieser Bezahlart wird nun auch die vierte Dorfweihnacht organisiert.

Eine Tombola erwartet die Gäste, das Christkind hat sich mit Kleinigkeiten für die Kinder angesagt. Ein romantisches Rahmenprogramm mit den Alphornbläserinnen vom Urberg, dem Flötenkreis und Liedern zum gemeinschaftlichen Singen ist in Planung. Der „Luisenschlübber“ erfreut auch in diesem Jahr wieder das Herz und wärmt die Füße.

Erlös für die Bergkirche

Jung und Alt sind eingeladen, an diesem vorweihnachtlichen Samstagabend von 17 bis 20 Uhr mit Freunden und Bekannten ein paar nette Stunden auf dem Dorfplatz unterhalb der stimmungsvoll erleuchteten Bergkirche zu verbringen. Der Erlös geht in diesem Jahr an den Förderkreis der Evangelischen Kirchengemeinde Auerbach, als finanzielle Unterstützung für die Sanierung der Stützmauer an der Bergkirche.

Dazu läuft auch eine Aktion für die Kinder der evangelischen Kindertagesstätten in Auerbach und Hochstädten, die die Bergkirche gemalt haben: Mit einer Auswahl der Motive wurden Baumwolltaschen bedruckt. Die Tragetaschen werden auch bei der Dorfweihnacht angeboten. An einer Infotafel können Besucher sich über den Fortschritt der Sanierung informieren. red

