Viertklässler lernen das AKG kennen

Bensheim.An vielen weiterführenden Schulen in Bensheim findet einmal im Jahr der Aktionstag Deutsch statt. Am Mittwoch war es am Alten Kurfürstlichen Gymnasium (AKG) Bensheim wieder soweit: Die Klassen 5a und 5d erhielten Besuch von den Schülern der vierten Klassen der Schlossbergschule aus Auerbach und der Hemsbergschule aus Bensheim.

„Der Aktionstag soll den Grundschulkindern zeigen, wie der

...